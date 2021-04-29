أمن القاهرة ينجح في إعادة 12 مليون جنيه بالبساتين



كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات، ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من " أحد مسئولى شركات الأمن والحراسة ونقل الأموال، و2 آخرين يعملان بذات الشركة" بأنه عقب توجه إثنين من العاملين "المُبلغين" لفرع إحدى شركات الاتصالات بدائرة القسم مستقلين سيارة تابعة لجهة عملهم – قيادة سائق تابع للشركة - ولدى دخول السيارة الفرع لتحصيل مبالغ مالية لاذ قائدها بالفرار وبداخلها مبلغ مالى ما يقرب من 12 مليون جنيه، وعثورهم على السيارة - عقب تتبعها بتقنية التتبع- دون قائدها والمبلغ المالى.





وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها، ومن خلال تتبع خط سير هروب الجناة، تم تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "نصف نقل مزودة بصندوق مغلق"، وتبين أنها مؤجرة (لسائق، مقيم بمحافظة المنوفية)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (سائق شركة نقل الأموال، وسائق آخر) وتبين إختبائهم بمحافظة المنوفية.





عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أمكن ضبطهم حال تواجدهم داخل قطعة أرض بدائرة قسم شرطة قويسنا.





وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، واقر سائق شركة نقل الأموال بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالشركة، وعلمه بتحصيل مبالغ مالية كبيرة، إختمر فى ذهنه فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك إتفق مع المتهمين الآخرين على تنفيذ مخططه، وقام أحدهما باستئجار السيارة النقل التى تم استخدامها فى ارتكاب الواقعة وكذا استئجار قطعة الأرض التى تم ضبطهم فيها.





تم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه، وأضافوا بإنفاقهم جزء من المسروقات على متطلباتهم الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.