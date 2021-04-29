ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين

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ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين
الخميس 29/أبريل/2021 - 01:16 م
غدير أحمد
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أسدل الستار على مواجهات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، تمكن خلالها لاتسيو من تحقيق فوزًا هامًا على ميلان بثلاثة نظيفة.
ومازال يوفنتوس يستمر في سلسلة إهدار العديد من النقاط، حيث تعادل في هذا الجولة مع فيورنتينا بهدف لمثله، بينما فاز إنتر ميلان على هيلاس فيرونا بهدف دون رد.
بينما حقق فريق نابولي فوزًا ثمينًا على تورينو بثنائية نظيفة، بينما اكتسح أتالانتا خصمه بولونيا بخمسة أهداف دون رد.
وإليكم ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-
1 إنتر ميلان، 79 نقطة.
2 أتالانتا، 68 نقطة.
3 نابولي، 66 نقطة.
4 يوفنتوس، 66 نقطة.
5 ميلان، 66 نقطة.
6 لاتسيو، 61 نقطة.
7 روما، 55 نقطة.
8 ساسولو، 52 نقطة.
9 سامبدوريا، 42 نقطة.
10 هيلاس فيرونا، 41 نقطة.
11 أودينيزي، 39 نقطة.
12 بولونيا، 38 نقطة.
13 جنوى، 36 نقطة.
14 فيورنتينا، 34 نقطة.
15 سبيزيا، 33 نقطة.
16 تورينو، 31 نقطة.
17 كالياري، 31 نقطة.
18 بينفينتو، 31 نقطة.
19 بارما، 20 نقطة.
20 كروتوني، 18 نقطة.
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