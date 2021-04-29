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ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين

الخميس 29/أبريل/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أسدل الستار على مواجهات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، تمكن خلالها لاتسيو من تحقيق فوزًا هامًا على ميلان بثلاثة نظيفة.

ومازال يوفنتوس يستمر في سلسلة إهدار العديد من النقاط، حيث تعادل في هذا الجولة مع فيورنتينا بهدف لمثله، بينما فاز إنتر ميلان على هيلاس فيرونا بهدف دون رد.

بينما حقق فريق نابولي فوزًا ثمينًا على تورينو بثنائية نظيفة، بينما اكتسح أتالانتا خصمه بولونيا بخمسة أهداف دون رد.

وإليكم ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-
1 إنتر ميلان، 79 نقطة.
2 أتالانتا، 68 نقطة.
3 نابولي، 66 نقطة.
4 يوفنتوس، 66 نقطة.
5 ميلان، 66 نقطة.
6 لاتسيو، 61 نقطة.
7 روما، 55 نقطة.
8 ساسولو، 52 نقطة.
9 سامبدوريا، 42 نقطة.
10 هيلاس فيرونا، 41 نقطة.
11 أودينيزي، 39 نقطة.
12 بولونيا، 38 نقطة.
13 جنوى، 36 نقطة.
14 فيورنتينا، 34 نقطة.
15 سبيزيا، 33 نقطة.
16 تورينو، 31 نقطة.
17 كالياري، 31 نقطة.
18 بينفينتو، 31 نقطة.
19 بارما، 20 نقطة.
20 كروتوني، 18 نقطة.

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