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19 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

الخميس 29/أبريل/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم الخميس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 19 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن. كما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.


وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

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