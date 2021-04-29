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ضبط 7 قطع أسلحة نارية داخل بؤرة إجرامية في أسيوط

الخميس 29/أبريل/2021 - 01:21 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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وجه قطاع الأمن العام تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط.



أسفرت جهودها عن ضبط 7 قطع سلاح نارى، عبارة عن 4 بنادق آلية، و2 بندقية خرطوش، وطبنجة، بحوزة 4 متهمين، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات.



جاء ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين

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