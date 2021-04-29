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خدعن ضحاياهن عبر شبكة الإنترنت.. سقوط عصابة نسائية دولية في قبضة الأمن

الخميس 29/أبريل/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة أسيوط، بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مبلغ مالى من قِبل تشكيلًا عصابيًا بزعم أن لديهم مبالغ مالية طائلة يرغبون في استثمارها "خلافًا للحقيقة".



تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير وأسفرت جهوده أن وراء ذلك النشاط الإجرامى (3 سيدات – إثنين منهم يحملان جنسية أجنبية")، إذ كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى الاستيلاء على أموال المواطنين عـــــن طــريق إنشائهم صفحات إلكترونية إحتيالية بأسماء أشخاص أجنبية وهمية على العديد من مواقع التواصل الاجتماعى واستخدام تلك الصفحات فـى عمليات احتيالية ممنهجة بإرســال طلبات صداقة عشوائية والتعارف عـلى المواطنين مــن مرتادى تلـك المواقع وإيهامهم بأنهم يملكون ثروات مالية طائلة من ملايين الدولارات ويرغبون فى إرسالها للمجنى عليهم بقصد إستثمارها بالبلاد فى أعمال مختلفة، نظير حصولهم على عمولة مالية، وحتى يتمكنوا من إقناع ضحاياهم يقوموا بإرسال مقاطع فيديو "مفبركة" لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من الدولارات الأمريكية ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التى ستتولى نقل تلك الأموال إلى البلاد، ثم يتولى أحد المتهمين الاتصال بالمجنى عليهم منتحلًا صفة مندوب شركة الشحن الدولية وأن المبلغ المالى المراد إستثماره وصل للبلاد داخل حقائب مغلقة مؤمنة، طالبًا منهم إيداع مبالغ مالية فى أحد الحسابات البنكية كرسوم "تخليص جمركى- شحن رسوم إدارية" ثم يقوموا بسحب تلك المبالغ المرسلة من الضحايا والإستيلاء عليها واقتسامها فيما بينهم.



عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبط اثنين من المتهمات، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الثالثة، وأضافت إحداهما أن دورها يقتصر على استغلال حسابها البنكى بأحد البنوك الوطنية فى تلقى إيداعات مالية من الضحايا ثم تسليمها للثانية والثالثة نظير حصولها على عموله مالية منهما.

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