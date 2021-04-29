"شرق الإسكندرية": غرامات فورية لـ107 أشخاص لم يلتزموا بارتداء الكمامة (صور)





شنت الأجهزة بحي شرق الإسكندرية، تنفيذًا لتعليمات محارب هيلع رئيس الحي، حملة مكبرة للتأكيد على إرتداء الكمامة والتشديد على متابعة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في موجته الثالثة بمختلف المنشآت بنطاق الحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين لقرارات مجلس الوزراء.



وأسفرت الحملات على مدار يومين متتاليين عن تغريم ١٠٧ فرد لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامة مبلغ ال٥٠ جنيه كما أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمناطق متفرقة في أنحاء الحي.



كما نفذت الحملة قراري غلق لمنشآتين لم تلتزما بتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة كورونا وذلك في شارع شعراوي وشارع المشير، بالإضافة إلى تغريم فوري لأحد المنشآت الكائنة في شارع المشير.