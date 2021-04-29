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القليوبية تسجل 104 إصابات جديدة و7 وفيات بكورونا

الخميس 29/أبريل/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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كشفت البيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، اليوم الخميس، تسجيل المحافظة خلال ال24 ساعة الماضية 104 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بجانب 16 حالة من خارج المحافظة.

وسجل مركز ومدينة بنها أعلى نسبة في الإصابات، حيث حقق 39 حالة إصابة دفعة واحدة، تلاه شرق شبرا الخيمة ومركز طوخ ب15 حالة لكل منهما، وقليوب ب11 حالة، ثم غرب شبرا ب6 حالات، والخانكة والقناطر ب5 حالات، وكفر شكر ب4 حالات، وشبين القناطر بحالتي، وقها والعبور بحالة واحدة.

فيما سجلت المحافظة 7 حالات وفاة بينهم سيدتان ليرتفع إجمالي الوفيات بالمحافظة، إثر مضعافات فيروس كورونا إلى 1341 حالة وفاة منذ بدء الجائحة وحتى الأن.

وبحسب بيانات مديرية الصحة فقد سجلت مستشفى حميات بنها 4 حالات وفاة، فيما سجلت مستشفيات حميات طوخ وناصر العام وكفر شكر المركزي حالة واحدة لكل منهما، بينما سجلت 9 مستشفيات أخرى ضمن منظومة فيروس كورونا المستجد صفر وفيات.

وكشفت البيانات، أن المتوفين هم "م.س" 60 عاما من قرية جمجرة بنها، و"م.ه" 69 عاما طوخ، و"ن.ا" 41 عاما قرية إمياي طوخ، و"س.م" 48 عاما عزبة رستم شبرا الخيمة، و"م.ح" 51 عاما قرية أسنيت مركز كفر شكر، و"ع.ع" 59 عاما، من بنها.

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