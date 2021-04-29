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13377 مواطنا تلقوا لقاح كورونا بالقليوبية

الخميس 29/أبريل/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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كشفت بيانات مديرية الصحة بالقليوبية، اليوم الخميس، أن إجمالي المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا الجرعة الأولى والثانية بلغ 13377 مواطنا بينهم 10051 تلقوا الجرعة الأولى و3326 تلقوا الجرعة الثانية.

وبحسب البيانات، فإن الجرعة الأولى تلقاها 3661 بمركز اللقاح بمستشفى كفر شكر المركزي، و3147 في مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، و3243 بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة.

أما الجرعة الثانية تلقاها 1268 مواطن بمستشفى كفر شكر المركزي، و851 بمركز طب الأسرة بسنديون، و1207 بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة.

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