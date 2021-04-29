روحاني يعين علي ربيعي رئيسًا لمركز الدراسات الاستراتيجية الرئاسية الإيرانية

عين الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، علي ربيعي رئيسًا لمركز الدراسات الاستراتيجية الرئاسية الإيرانية بعد استقالة حسام الدين آشنا على خلفية تسريبات وزير الخارجية جواد ظريف.

واستدعت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أمس الأربعاء، وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، لتقديم إفادة في اللجنة حول ما جاء في التسريب الصوتي"، وذلك في أول اجتماع لها.

وكان أبو الفضل عموئي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان، قال: "تم استدعاء ظريف لتقديم إفادة في اللجنة حول ما جاء في التسريب الصوتي، وذلك في أول اجتماع للجنة".

وقد أمر الرئيس حسن روحاني، وزير الاستخبارات بمعرفة ملابسات تسريب التسجيل الصوتي لظريف، الذي تضمن تصريحات مثيرة للجدل حول القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني وبعض تصرفاته.

وتنتظر الحكومة الإيرانية، عودة ظريف إلى إيران لتقديم إفادة حول ما جاء في التسريب.