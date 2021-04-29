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ياسين التهامي في ليلة روحانية بالأوبرا

الخميس 29/أبريل/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
محمود حنفي
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ليلة روحانية يحييها شيخ المنشدين ياسين التهامي احتفالا بشهر رمضان تقام في التاسعة والنصف مساء السبت الاول من مايو علي مسرح النافورة بالاوبرا وتتضمن مجموعة من الابتهالات والتواشيح والاناشيد الدينية التي تدعم القيم السامية الى جانب مجموعة من المدائح النبوية والاشعار الصوفية التى تحث على مكارم الاخلاق .

الجدير بالذكر أن المنشد ياسين التهامي من مواليد 1949 محافظة اسيوط ، نشأ في وسط ساعده علي حفظ القرآن الكريم واتقان النطق الصحيح علي يد والده وكان لنشأته في اجواء صوفية بالغ الأثر في تعريفه بكلمات عمالقة الشعر الصوفي على امتداد التاريخ الإسلامي، أمثال عمر بن الفارض ومنصور الحلاج ومحيي الدين بن عربي .قام بالعديد من الجولات الناجحة في الدول العربية والأوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وحقق انتشارا جماهيريا كبيرا .

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