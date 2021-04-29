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الكحلاوي يحيي الليلة العاشرة من هل هلالك

الخميس 29/أبريل/2021 - 01:38 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تحت رعاية الفنانة الدكتورة. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، كرم المركز القومي
للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية بقيادة الفنان القدير ياسر صادق، اسم شيخ المداحين محمد الكحلاوي، أمس الأربعاء الموافق 28 أبريل بساحة الهناجر ضمن فاعليات برنامج هل هلالك.

وهذا يعد الإحتفال الثاني الذي يشارك به المركز في هل هلالك.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزيرة الثقافة، بالإحتفاء وتكريم الرواد الذين آثروا الحياة الفنية بأعمالهم الإبداعية الخالدة.

استهل الحفل بكلمة عن الفنان الراحل محمد الكحلاوي ألقاها الأستاذ سراج الدين عبد القادر.

شدت الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور أحمد الكحلاوي، بمجموعة من الأغاني الدينية ومنها. أسماء الله الحسني.

غني المطرب علي كمال يا ساكن ارضك الطاهرة، وميادة حسن وديني يا بوي، ورامي حسن حب رسول الله، وحسن سعد مدد يا نبي.

كما قدم الدكتور أحمد الكحلاوي بمصاحبة فرقته الموسيقية، باقة من أجمل الأغاني الدينية وهي.. نور النبي، قمر سيدنا النبي،عليك سلام الله،صلي الله علي محمد، طلع البدر علينا.

ثم قام المخرج خالد جلال والفنان القدير ياسر صادق، بإهداء درع التكريم وشهادة تقدير لنجل الفنان الراحل محمد الكحلاوى تقديرا لمشواره الفني.

كما كرم المخرج خالد جلال، والفنان ياسر صادق، الدكتور أحمد الكحلاوي، تقديرا لعطائه المتدفق فى إثراء مجال الإنشاد الدينى، والذي أهدى بدوره بعض من مقتنيات والده إلي وزارة الثقافة، لتنضم إلى كنوز متحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، منها " آخر عباءة للفنان محمد الكحلاوى، مسبحة ظل يسبح عليها طوال ٤٠ عاما، كارنيه نقابة الموسيقيين.
وعرضها في أجنحة المركز التابعة للبيت الفني للمسرح، والبيت الفني للفنون الشعبية.

وقد أهدي المركز كتيب علي السادة الحضور يتناول السيرة الذاتية والفنية للفنان محمد الكحلاوي إعداد الأستاذ سراج الدين عبد القادر.

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