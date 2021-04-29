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الجيش الروسي يعلن عودة قواته إلى قواعدها بعد الانتهاء من تدريباتها

الخميس 29/أبريل/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
منار طارق
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قال الجيش الروسي، اليوم الخميس، إن قواته عادت إلى قواعدها الدائمة بعد الانتهاء من تدريبات مكثفة بالقرب من أوكرانيا أثارت قلق الدول الغربية.

وقال الجنرال فاليري جيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، إنه شارك أكثر من 300 ألف جندي، أي ما يقرب من ثلث أفراد الجيش البالغ عددهم مليون فرد، في التدريبات في وقت سابق من هذا الشهر. وفي حديثه خلال اجتماع مع كبار الضباط العسكريين لمناقشة التدريبات، أشار إلى أنها شملت 35000 مركبة قتالية وحوالي 900 طائرة و180 سفينة بحرية.

أفاد قائد المنطقة العسكرية الغربية، الكولونيل ألكسندر زورافليف، أن معظم قواته عادت الآن إلى حامياتها، وأن قطارًا واحدًا فقط من القوات لا يزال في طريقه إلى قاعدتهما.

أثار حشد القوات في جنوب وجنوب غرب روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية قلق الغرب، مما حث موسكو على سحب قواتها. وأمر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو بسحب القوات الأسبوع الماضي بعد مشاهدة مناورات كبرى في شبه جزيرة القرم، لكنه أكد أن هذه الخطوة لا علاقة لها بالمكالمات الغربية التي رفضها باعتبارها غير مناسبة.

ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في البحر الأسود من أوكرانيا في مارس 2014 بعد الإطاحة بالرئيس الأوكراني الصديق لموسكو ثم ألقت بثقلها وراء المتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا. وقتل أكثر من 14 ألف شخص في سبع سنوات من القتال الذي دمر المنطقة الصناعية بشرق أوكرانيا التي تسمى دونباس.

وساعد اتفاق سلام أبرم عام 2015 بوساطة فرنسا وألمانيا في إنهاء معارك واسعة النطاق، لكن استمرت المناوشات على طول خط الاتصال وتعثرت التسوية السياسية. اتهمت أوكرانيا والغرب روسيا بدعم المتمردين بالقوات والأسلحة - وهي مزاعم نفتها موسكو. وحذر الكرملين بشدة السلطات الأوكرانية من محاولة استعادة السيطرة على المتمردين الشرقيين بالقوة، قائلا إنها قد تدفع للتدخل لحماية المدنيين هناك.

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