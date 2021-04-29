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الطيب: اجتهادات الفقهاء وآرائهم اجتهادات بشرية ليست معصومة (فيديو)
الخميس 29/أبريل/2021 - 01:42 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن إغفال التفرقة بين ثوابت الشريعة ومتغيراتها هو أول معوقات التجديد، لافتا إلى أن عدم التفرقة بين الشريعة كنصوص إلهية من القرآن أو السنة، وبين الفقهي كاستنباط العلماء واجتهاداتهم معوق آخر لحركة التجديد.
وأشار "الطيب"، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن اجتهادات الفقهاء وآرائهم اجتهادات بشرية ليست معصومة ولا هى في منزلة نصوص الشريعة سواء ما كان منها قطعي الثبوت والدلالة، او ظني الثبون والدلالة.
وأضاف أن هؤلاء الفقهاء ما كانوا يترددون في تغيير فتاوهم ومذاهبهم إذا ما جد جديد في أمور المسلمين يتطلب تغيير الفتوى حتى لا يصيبهم حرج.
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