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٥٠٠ جنيه تقود مدير بنك للمحاكم لمدة عامين

الخميس 29/أبريل/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر طعن مدير بنك عقارى، تطالب فيه بعدم الاعتداد بالجزاء الواقع عليه ورد مبلغ ٥٠٠ جنيه تم خصمها منه نتيجة الجزاء الواقع عليه وتوقيع عقوبة الإنذار، وأمرت المحكمة بإحالة الطعن الي محكمة شمال الجيزة الابتدائية الدائرة العمالية.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وذكر الطاعن شرحا لطعنه، أنه يشغل وظيفة مدير فرع بأحد البنوك العقارية بدرجة نائب مدير عام، ونسب إليه إخلاله بالواجب الوظيفي فصدر قرار رئيس مجلس إدارة البنك رقم 140 لسنة 2013 بمجازاته بعقوبة الإنذار الكتابي وإلزامه برد مبلغا مقداره (500 جنيه).

فطعن مدير البنك علي هذا القرار أمام هذه المحكمة، فقُضي بإلغاء القرار، فأحالته النيابة الإدارية للمحاكمة التأديبية بالدعوى المقيدة أمام هذه المحكمة، وقُضي بعدم قبول الدعوى شكلا على سند من سقوط حق النيابة الإدارية في إقامة الدعوى التأديبية.

ففوجئ بخصم مبلغا (2859.25 جنيها) من أجره، وباستفساره تبين أن الخصم جاء بناء على قرار من النيابة الإدارية، التي أفادت مجلس إدارة البنك بوجوب تنفيذ القرار رقم 140 لسنة 2013 سالف البيان رغم القضاء بإلغائه، مما ترتب عليه خصم مبلغا مقداره (8577.72 جنيها) من أجره حتى شهر نوفمبر 2018، وإذ نعى الطاعن على القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة للواقع والقانون.

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