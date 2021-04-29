وفرة كبيرة في السلع الغذائية والمواد الأساسية بالأسواق ببورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في السلع الغذائية والمواد الأساسية طوال شعر رمضان المبارك.



وأكد استمرار الدفع بالسلع الغذائية بالأسعار المناسبة فى الجمعيات الاستهلاكية والأسواق، بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين الغذائية.



وشدد محافظ بورسعيد على المتابعة المستمرة للجمعيات الاستهلاكية بالمحافظة خلال هذه الفترة، وتقديم السلع الغذائية بالسعر المناسب للسوق.



جاء ذلك خلال لقاء، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس بديوان عام المحافظة مع يسري القاضي رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتوافر السلع الأساسية الغذائية والاستهلاكية وسير العمل داخل الجمعيات الاستهلاكية بالمحافظة.