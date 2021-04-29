Advertisements

وفرة كبيرة في السلع الغذائية والمواد الأساسية بالأسواق ببورسعيد

الخميس 29/أبريل/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
Advertisements
أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في السلع الغذائية والمواد الأساسية طوال شعر رمضان المبارك.

وأكد استمرار الدفع بالسلع الغذائية بالأسعار المناسبة فى الجمعيات الاستهلاكية والأسواق، بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين الغذائية.

وشدد محافظ بورسعيد على المتابعة المستمرة للجمعيات الاستهلاكية بالمحافظة خلال هذه الفترة، وتقديم السلع الغذائية بالسعر المناسب للسوق.

جاء ذلك خلال لقاء، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس بديوان عام المحافظة مع يسري القاضي رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتوافر السلع الأساسية الغذائية والاستهلاكية وسير العمل داخل الجمعيات الاستهلاكية بالمحافظة.

أخبار تهمك

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ يوم

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الجونة

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل الكاملة.. ريال مدريد يغلق صفقة ألابا رسميا

منذ 40 دقيقة

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 16 ساعة

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 18 ساعة

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يتحرك لحسم صفقة جديدة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موسيماني يستقر على الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

بشكتاش يفاوض نجم الأهلي.. والزمالك يقترب من حسم اول صفقاته

منذ أقل من ساعتين

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 19 ساعة

سيرحل عن الزمالك.. الغندور الكشف عن وجهة فرجاني ساسي المقبلة

منذ ساعتين و 41 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:22 ص

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:45 ص

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

08:22 ص

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

11:46 م

التفاصيل الكاملة.. ريال مدريد يغلق صفقة ألابا رسميا

02:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى