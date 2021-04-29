تفشي فيروس كورونا بشمال شرق سوريا وسط نقص في الأكسجين

أعلنت السلطات التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا، اليوم الخميس، أنها ستمدد إغلاقًا جزئيًا لأسبوع آخر وسط تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا. في غضون ذلك، حذرت مجموعة مساعدات دولية من نقص الأكسجين في المنطقة.





يشهد شمال شرق سوريا ارتفاعًا حادًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات في الأسابيع الأخيرة. في وقت سابق من هذا الشهر، فرضت السلطات إغلاقًا تامًا لمدة 10 أيام، تلاه إغلاق جزئي لمدة أسبوع ينتهي يوم الخميس.





وقالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إن التمديد لمدة سبعة أيام سيشمل حظر تجول من غروب الشمس حتى شروقها، وإغلاق المدارس والجامعات وكذلك جميع نقاط العبور مع المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والجماعات المسلحة. سيتم إغلاق جميع المقاهي والأسواق بينما ستقوم المطاعم بخدمة التوصيل فقط.





وقالت وزارة الصحة، الأربعاء، إنه تم تسجيل 123 حالة إصابة جديدة و14 حالة وفاة في المنطقة التي يقطنها 5 ملايين شخص وتقع على الحدود مع تركيا والعراق. وترفع الحالات الجديدة إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة إلى 15796 حالة، بينها 571 حالة وفاة.





حذرت لجنة الإنقاذ الدولية، الخميس، من نقص حاد في إمدادات الاختبار والأكسجين في شمال شرق سوريا، مضيفة أن هذا يعرض "استجابة المنطقة لـ COVID-19 لخطر شديد". وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إنه بالإضافة إلى الحاجة الملحة لمزيد من إمدادات الاختبار، فإن مرافق علاج COVID في المنطقة "أصبحت مستنفدة أيضًا – تعمل العديد منها بالفعل بكامل طاقتها واضطر بعضها الي التوقف عن العمل في مارس بسبب نقص التمويل."





وحذرت من نقص حاد في الأكسجين في محافظة دير الزور بشرق سوريا حيث قال مستشفى واحد على الأقل إن الأدوية تنفد. وقال ميستي بوسويل، مدير السياسة والدعوة في IRC في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لم تكن سعة الاختبار في الشمال الشرقي كافية على الإطلاق، والآن قد تضيع تمامًا".



