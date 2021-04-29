موسيماني يستقر على الراحلين عن الأهلي

حدد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الراحلين عن المارذ الأحمر نهاية الموسم الحالي.





واستقر موسيماني على الاستغناء عن خدمات كلا من، محمود وحيد ووالتر بواليا وصلاح محسن، خلال الميركاتو الصيفي القادم لعدم قناعته بقدرات الثلاثي.





ومن المفترض أن يحسم موسيماني صفقاته الصيفية، خلال الأيام القادمة في جلسة تجمعه بمحمود الخطيب رئيس النادى والمشرف على ملف الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء.





ويواجه الأهلي الجونة غدا الجمعة في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



