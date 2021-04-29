Advertisements

موسيماني يستقر على الراحلين عن الأهلي

الخميس 29/أبريل/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
Advertisements
حدد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الراحلين عن المارذ الأحمر نهاية الموسم الحالي.

واستقر موسيماني على الاستغناء عن خدمات كلا من، محمود وحيد ووالتر بواليا وصلاح محسن، خلال الميركاتو الصيفي القادم لعدم قناعته بقدرات الثلاثي.

ومن المفترض أن يحسم موسيماني صفقاته الصيفية، خلال الأيام القادمة في جلسة تجمعه بمحمود الخطيب رئيس النادى والمشرف على ملف الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء.

ويواجه الأهلي الجونة غدا الجمعة في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 18 ساعة

سيرحل عن الزمالك.. الغندور الكشف عن وجهة فرجاني ساسي المقبلة

منذ أقل من ساعتين

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يتحرك لحسم صفقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

محمد عامر: موسيماني سيسهل مهمة الأهلي أمام صن داونز.. وأزمة بيراميدز فنية

منذ 40 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الجونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بشكتاش يفاوض نجم الأهلي.. والزمالك يقترب من حسم اول صفقاته

منذ أقل من ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 10 دقيقة

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ يوم

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:45 ص

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

10:22 ص

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

08:22 ص

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

11:46 م

بشكتاش يفاوض نجم الأهلي.. والزمالك يقترب من حسم اول صفقاته

01:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى