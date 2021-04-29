خروج محمد رمضان وكرارة ودينا الشربيني في مرحلة التقييم الأولى لجوائز النقاد للدراما العربية الـ ADCA



أعلنت جوائز النقاد للدراما العربية ADCA القائمة القصيرة في مرحلة التقييم الأولى بعد عرض الـ10 حلقات الأولى من الأعمال الدرامية في رمضان. جاءت المفاجأة في خروج كل من أمير كرارة عن مسلسل "نسل الأغراب"، ومحمد رمضان عن مسلسل "موسى" من القائمة القصيرة التي ضمت 15 فنانا في فئة أفضل ممثل. جاءت المفاجأة الثانية خروج دينا الشربيني عن مسلسل "قصر النيل" من القائمة القصيرة والتي ضمت 15 فنانة في فئة أفضل ممثلة.

ضمت القائمة القصيرة لجوائز الـADCA لفئة أفضل ممثل كل من، يحيي الفخراني- نجيب زاهي زركش،كريم عبد العزيز- الإختيار2، أحمد مكي- الإختيار2، أحمد عز- هجمة مرتدة، طارق لطفي- القاهرة كابول، أحمد السقا- نسل الأغراب، جمال سليمان- الطاووس، هاني سلامة- بين السما والأرض، محمد فراج- ضد الكسر، محمد فراج- لعبة نيوتن، ياسر جلال- ضل راجل، باسل خياط- حرب أهلية، محمد ممدوح- لعبة نيوتن، مصطفى شعبان- ملوك الجدعنة، عمرو سعد- ملوك الجدعنة.

أما القائمة القصيرة لفئة أفضل ممثلة ضمت منى زكي- لعبة نيوتن، حنان مطاوع- القاهرة كابول، يسرا- حرب أهلية، إنجي المقدم- الإختيار2، أسماء أبو اليزيد- الإختيار2، سهر الصايغ- الطاووس، نيللي كريم ضد الكسر، هند صبري- هجمة مرتدة، ياسمين عبد العزيز- اللي مالوش كبير، ريهام عبد الغفور- قصر النيل، نرمين الفقي- النمر، نرمين الفقي- ضل راجل، نور- ضل راجل، أنوشكا- نجيب زاهي زركش، ياسمين رئيس- ملوك الجدعة.

وضمت القائمة القصيرة لأفضل بطولة ثانية رجال 15 ممثل، خالد الصاوي- القاهرة كابول، فتحي عبد الوهاب- القاهرة كابول، محمد دياب- نسل الأغراب، خالد الصاوي- اللي مالوش كبير، بيومي فؤاد- النمر، محمود الليثي- بين السما والأرض، محمد ثروت- بين السما والأرض، أحمد بدير- بين السما والأرض، محمد لطفي- بين السما والأرض، حمزة العيلي- ضد الكسر، عمرو عبد الجليل- ملوك الجدعنة، رياض الخولي- موسى، سيد رجب- موسى، محمد محمود- نجيب زاهي زركش، سيد رجب-لعبة نيوتن.

فيما جاءت القائمة القصيرة القصيرة لفئة أفضل بطولة ثانية نساء، سميحة أيوب- الطاووس، سوسن بدر- بنت السلطان، سوسن بدر- بين السما والأرض، نجلاء بدر- بين السما والأرض، يسرا اللوزي- بين السما والأرض، نورهان بين السما والأرض، ندى موسى- بين السما والأرض، جميلة عوض- حرب أهلية، أروى جودة- حرب أهلية، سينتيا خليفة- حرب أهلية، وفاء عامر- لحم غزال، نهى عابدين- نجيب زاهي زركش، نجلاء بدر- نسل الأغراب، هبة مجدي- موسى، رنا رئيس- نجيب زاهي زركش.

وعن القائمة القصيرة لجوائز النقاد للدراما العربية ADCA فئة أفضل إخراج ضمت بيتر ميمي- الإختيار2، رؤوف عبد العزيز- الطاووس، حسام علي- القاهرة كابول، مصطفى فكري- اللي مالوش كبير، شيرين عادل- النمر، محمد العدل- بين السما والأرض، سامح عبد العزيز- حرب أهلية، أحمد خالد- ضد الكسر، أحمد صالح- ضل راجل، خالد مرعي- قصر النيل، تامر محسن- لعبة نيوتن، أحمد خالد موسى- ملوك الجدعنة، محمد سلامة- موسى، شادي الفخراني- نجيب زاهي زركش، وأحمد علاء الديب.



عن جوائز النقاد للدراما لعربية ADCA

تعتمد المسابقة على الجيل الثاني من النقاد وصحفيين الفن، والذي ينتمي لمعظمهم إلى فئة الشباب الذين تتلمذوا على أيدي مجموعة كبيرة من أهم النقاد في مصر والوطن والعربي، ومن هنا توجهه الجائزة رسالة إلى النقاد العظام الذين أسهموا في تطور الفن على مدار السنوات الماضية أننا نقدر أدوارهم الفعالة في تطوير الفن، ونثمن مجهودهم طوال الفترة الماضية، ورغم عدم الاستعانة بهم في الجائزة، ستظل مقالاتهم وإسهاماتهم وأراءهم نصب أعيننا، نتعلم ونتخذ منها سبلا لتطوير الفن المصري والعربي".

يجرى تقييم الأعمال الدرامية من قبل النقاد والصحفيين الفنيين عن طريق الموقع الإلكتروني بالدرجات في جميع التخصصات بداية من التأليف مرورا بالتمثيل، والديكور، والأزياء، والمكياج، والموسيقى التصويرية، والمؤثرات البصرية والصوتية، والمونتاج، والإخراج، والإضاءة، وغيرها من التخصصات لصناعة العمل الدرامي. أما عن التصفيات فستتم كل 10 أيام من رمضان، وعليها ستُستبعد المسلسلات التي لم تستوف الحد الأدني لدخول التصفيات التالية، لتصل في نهاية رمضان 3 مسلسلات فائزة سيتسلم صناعها الجوائز خلال حفل يتم الإعلان عنه مسبقًا".

عن تصويت الجمهور، يصوت الجمهور لكل حلقة على حدة، حيث يتم فتح باب تصويت الجمهور بعد عرض حلقة المسلسل مباشرة، ويستمر التصويت على الحلقة التي تم عرضها لمدة 24 ساعة فقط من العرض، على أن يغلق باب تصويت الحلقة التي تم عرضها قبل عرض الحلقة التالية. تصدر نتائج تصويت الجمهور بشكل يومي."