محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها





عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور الشركات المسؤولة عن أعمال إنشاء المشروعات.



واستعرض المحافظ، مع الحضور معدلات التنفيذ الأخيرة لعدد من المشروعات الجارية، والتى تتم فى العديد من القطاعات بأحياء المحافظة فى إطار التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة فى الآونة الأخيرة، وتابع تطورات الأعمال بمشروع ميناء بورسعيد البري، وبازار بورسعيد الجديد ومول الفرما.





وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بالتنفيذ، والمتابعة أولا بأول للموقف التنفيذى للمشروعات، والالتزام بالموعد النهائى للانتهاء من كافة المشروعات، مؤكدا على أهمية تنفيذ المشروعات بالتوازى بما يحقق خدمات أفضل لأبناء المحافظة فى مختلف المجالات.