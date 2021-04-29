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الري: تنفيذ 17 إزالة بإجمالي مساحة 32730 كيلو متر بكوم أمبو
الخميس 29/أبريل/2021 - 01:58 م
مصطفى الملاح
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أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن تنفيذ 17 إزالة لتعديات على أملاك ري اليوم الخميس خلال حملات موسعة.
وقالت وزارة الموارد المائية والري في بيان لها إن الازالات شملت نطاق هندسة كوم امبو بإجمالي مساحة 32730 م٢ وتمت الازالات في وجود الامن وتحت إشراف الادارة وذلك في المتابعة المستمرة للحفاظ على نهر النيل وجسوره والتصدي للمخالفات.
وقالت وزارة الموارد المائية والري في بيان لها إن الازالات شملت نطاق هندسة كوم امبو بإجمالي مساحة 32730 م٢ وتمت الازالات في وجود الامن وتحت إشراف الادارة وذلك في المتابعة المستمرة للحفاظ على نهر النيل وجسوره والتصدي للمخالفات.
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