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التفاصيل الكاملة.. ريال مدريد يغلق صفقة ألابا رسميا

الخميس 29/أبريل/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أتم ريال مدريد اتفاقه مع النمساوي دافيد ألابا لاعب بايرن ميونيخ للانتقال إلى صفوف النادي الملكي بداية من الموسم المقبل بعد نهاية تعاقده مع النادي البافاري.

وكشفت تقارير صحفية اليوم الخميس بأن صفقة انتقال ألابا إلى ريال مدريد تمت حيث تم التوصل لاتفاق كامل مع اللاعب للانضمام كلاعب حر بعد نهاية الموسم براتب حوالي 12 مليون يورو يشمل الضرائب.

‏وأضافت التقارير بأن برشلونة وتشيلسي وباريس وليفربول حاولوا التعاقد مع اللاعب لكن الأفضلية كانت لريال مدريد دائمًا.

وأشارت التقارير الصحفية بأن ألابا من المقرر أن يوقع على عقده مع ريال مدريد في شهر مايو المقبل.

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