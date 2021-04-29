"مصر للطيران" تسير 65 رحلة جوية غدا

أعلنت مصر للطيران، عن تسير 65 رحلة جوية، غدا الجمعة بمعدل 52 رحلة دولية إلى كل من "بغداد، لاجوس، دوالا، الدوحة، لارناكا، لندن، نيويورك، روما، باريس، أبوجا، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، أثينا، أبو ظبي، جوبا، بودابيست، برلين، ميونخ، دبي، ميلانو، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، إربيل" و10 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4648 راكبا.



