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موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني

الخميس 29/أبريل/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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ينتظر عشاق الدوري الإسباني مواجهة فريق برشلونة ضد نظيره أتلتيكو مدريد المقبلة في المسابقة والتي قد تكون حاسمة بشكل كبير لصاحب لقب الليجا هذا الموسم 2020/2021.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل 8 مايو ضمن منافسات الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وستلعب مباراة فريق برشلونة ضد نظيره أتلتيكو مدريد يوم السبت في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة الرابعة وربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب كامب نو.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 73 نقطة بينما يتواجد فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 71 تقطة.

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