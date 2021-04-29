10 وفيات و1871 إصابة جديدة بكورونا في تايلاند

سجلت السلطات الصحية في تايلاند، اليوم الخميس، 10 وفيات لمصابين بفيروس كورونا المستجد و1871 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 63 ألفا و570 حالة.

ووفقًا لمركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد فى تايلاند، بلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 188 وفاة.

وارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا فى تايلاند أيضا إلى 35 ألفا و394 حالة، أو ما يعادل 55.68 % من إجمالى عدد المصابين، بعدما تماثل 992 مريضاً إلى الشفاء التام فى آخر 24 ساعة، بحسب صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية.