البدري يستقر على ضم وجوه جديدة لمعسكر منتخب مصر القادم





إستقر الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة الكابتن حسام البدري على ضم الكثير من الوجوه الجديدة إلى المعسكر القادم الذي يقام إستعدادًا لتصفيات كأس العالم قطر 2022.





وأشارت بعض المصادر الخاصة إلى ان الثنائي محمد فتح الله مدافع غزل المحلة سوف يتواجد في المعسكر المقبل للمنتخب خاصةً بعد وجود إعجاب من جانب المدير الفني بقدرات اللاعب وإمكانياته.





أما ثاني اللاعبين الذين سيتواجدون في المعسكر أحمد رفعت جناح نادي المصري البورسعيدي والذي تألق بصورة لافته في بطولة الدوري المصري وبالأخص في لقاء الأهلي الماضي والذي خسره فريقه بهدف مقابل هدفين.



