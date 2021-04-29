Advertisements

البدري يستقر على ضم وجوه جديدة لمعسكر منتخب مصر القادم

الخميس 29/أبريل/2021 - 01:41 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

إستقر الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة الكابتن حسام البدري على ضم الكثير من الوجوه الجديدة إلى المعسكر القادم الذي يقام إستعدادًا لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

وأشارت بعض المصادر الخاصة إلى ان الثنائي محمد فتح الله مدافع غزل المحلة سوف يتواجد في المعسكر المقبل للمنتخب خاصةً بعد وجود إعجاب من جانب المدير الفني بقدرات اللاعب وإمكانياته.

أما ثاني اللاعبين الذين سيتواجدون في المعسكر أحمد رفعت جناح نادي المصري البورسعيدي والذي تألق بصورة لافته في بطولة الدوري المصري وبالأخص في لقاء الأهلي الماضي والذي خسره فريقه بهدف مقابل هدفين.

أخبار تهمك

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يستقر على الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

بشكتاش يفاوض نجم الأهلي.. والزمالك يقترب من حسم اول صفقاته

منذ أقل من ساعتين

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يتحرك لحسم صفقة جديدة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

التفاصيل الكاملة.. ريال مدريد يغلق صفقة ألابا رسميا

منذ 40 دقيقة

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة قوية لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ ثلث ساعة

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 19 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 3 ساعات

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 16 ساعة

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

سيرحل عن الزمالك.. الغندور الكشف عن وجهة فرجاني ساسي المقبلة

منذ ساعتين و 42 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:22 ص

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:45 ص

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

08:22 ص

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

11:46 م

التفاصيل الكاملة.. ريال مدريد يغلق صفقة ألابا رسميا

02:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى