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بنزيمة يقود التشكيل المثالي لذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

الخميس 29/أبريل/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التشكيل المثالي لذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل هيمنة من فريق مانشستر سيتي بعد الفوز في مباراته على مضيفه باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب حديقة الأمراء.

وجاء التشكيل كالتالي :- 

حراسة المرمى : إيدرسون

خط الدفاع : ماركينيوس - ميليتاو - روديجير - زيتشينكو 

خط الوسط : جوندوجان - دي بروين - رياض محرز - بولسيتش - دي ماريا

خط الهجوم : كريم بنزيمة.

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