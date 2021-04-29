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مؤشر جديد بشأن مفاوضات ريال مدريد وسيرجيو راموس

الخميس 29/أبريل/2021 - 01:41 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تناولت إحدى التقارير الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ملف تجديد عقد الدولي الاسباني سيرجيو راموس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ووافق الدولي الإسباني صاحب الخمسة وثلاثين عامًا على خفض راتبه حسبما أكدت صحيفة ABC الإسبانية لكنه في الوقت ذاته يسعى إلى أن يكون العقد لمده عامين.

وكان ريال مدريد قد عرض على سيرجيو راموس التجديد لمدة عام واحد من وجود خيار التجديد لعام آخر وهي الطريقة التي تم إتباعها مع الكثير من اللاعبين الذين تخطى عمرهم حاجز الـ30 عامًا.

وفي سياق منفصل يواصل راموس التعافي من الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية ويسعى إلى التواجد مع الفريق لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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ريال مدريد راموس الدوري الاسباني

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