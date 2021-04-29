عاجل.. ضربة موجعة قوية لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي





أفادت صحيفة ماركا الإسبانية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن إصابة واحد من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.





وفي تقرير نشرته الصحيفة قالت أن داني كارفخال العائد من الإصابة قبل أيام خرج مستبدلًا من لقاء تشيلسي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.





وأوضحت الماركا نقلاً عن إذاعة أوندا سيرو أن كارفخال لم يشارك في تدريبات فريقه اليوم الخميس وذلك بسبب إصابته ببعض الإنزعاجات العضلية وسيغيب حتى نهاية الموسم.





يُذكر أن كارفخال يعاني من الإصابات المتتالية خلال الفترة الماضية حيث لم يشارك سوى في خمسة عشر مباراة فقط في مختلف البطولات.