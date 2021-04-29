آرسنال في مهمة صعبة أمام فياريال بالدوري الأوروبي





يحتضن ملعب إستاد لاسيراميكا اليوم الخميس مواجهة من العيار الثقيل تلك التي تجمع بين فياريال الإسباني وأرسنال الإنجليزي لحساب مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.





ويعود الجانرز إلى الدور نصف النهائي بعد غياب عامين متتاليين حيث ودع الدور نصف النهائي من نسخة العام 2018 قبل أن يحل وصيفًا لنسخة عام 2019.





وتسكون تلك المواجهة ثأرية لأبناء إيمري حيث تكرر نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين الفريقين 2006 وقتها أهدر خوان رومان ريكيلمي ركلة جزاء قاتلة أطاحت بكتيبة بيليغريني أمام ابناء أرسين فينجر.





ووصل الغواصات الصفراء إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه بعد نسخ 2004 و 2011 و2016 وهو الدور الذي لم ينجح الفريق على تجاوزه مطلقًا.