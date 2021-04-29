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شيخ الأزهر: الله هو الشارع للأحكام.. ويستحيل القول أنه فقيه (فيديو)

الخميس 29/أبريل/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الشريعة نصوص إلهية معصومة من الخطأ، أما الفقه هو استنباطات بشرية استنبطها العلماء المختصون في هذا الحقل العلمي الدقيق من الشريعة الإلهية المعصومة.

وأشار "الطيب"، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الخميس، إلى أن أي خلط بينهما سيؤدي لا محالة إلى تقديس الفكر الإنساني، مضيفا أنه يقال أن الله هو الشارع للأحكام، ولكن يستحيل أن يقال أن الله فقيه.

وأضاف شيخ الأزهر الشريف، أن الشريعة نصوص مقدسة، إنما استنباطات من فقهاء وأصوليين ومفسرين ومتكلمين كلها معارف بشري، أو تراث يأخذ منه ويترك، لافتا إلى أن الاستنباطات التي توفرت للمسلمين على مدار 15 قرنا هى ما يسمى اليوم بالتراث.

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