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دفعة قوية لتشيلسي قبل مواجهة ريال مدريد

الخميس 29/أبريل/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تلقى الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي دفعة معنوية كبيرة قبل مباراة الفريق الإنجليزي أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان تشيلسي قد فرض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ريال مدريد في مباراة الذهاب التي جرت يوم الثلاثاء على ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل الفريق الملكي.

وأشارت التقارير الصادرة من إنجلترا اليوم الخميس بتأكد جاهزية الكرواتي كوفاسيتش لمباراة ريال مدريد بعد التعافي من الإصابةة.

وكان لاعب الوسط الكرواتي قد تغيب عن مباراة تشيلسي أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بسبب الإصابة لكنه أصبح جاهزا لخوض لقاء الإياب المقرر لها الأربعاء المقبل بملعب ستامفورد بريدج مقعل البلوز.

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