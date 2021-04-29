موانئ دبي تطلق موقعا الكترونيا للتجارة للبيع بالجملة

طلقت موانئ دبي العالمية، التي تشتهر بإدارة موانئ في شتى أنحاء العالم، موقعا إلكترونيا للتجارة عبر الإنترنت للبيع بالجملة تأمل أن يصبح منصة عالمية للشركات حيث تشتري وتبيع السلع.

تهدف المنصة دوباي إلى توصيل المشترين بالبائعين في أنحاء العالم مع سلع معروضة يتم توصيلها عبر سلسلة إمداد موانئ دبي العالمية وشركائها اللوجستيين.

تعمل منصة دوباي بالفعل في رواندا وسيجري توسيعها قريبا لتشمل بعض دول شرق أفريقيا مثل إثيوبيا وكينيا وأوغندا، ثم إلى أرجاء القارة.