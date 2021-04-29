توزيع 47.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا في بريطانيا

قالت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الخميس، إنه جرى توزيع 47.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

ووفقًا لبيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 517 ألفاً و918 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين 3 أشهر. وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 18 أسبوعًا.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا، إلى 4.43 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 127 ألفا و734 حالات حتى الآن. ومضى قرابة عام و12 أسبوعاً منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.

ويذكر أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.