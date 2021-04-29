زيدان في ورطة.. مارسيلو خارج موقعة تشيلسي

تأكد غياب البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد عن مباراة فريقه أمام تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.





وتعرض مارسيلو للإصابة ليتأكد غيابه عن مباراة ريال مدريد أمام تشيلسي حيث شارك اللاعب البرازيلي أمام البلوز في مباراة الذهاب والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





ويحل ريال مدريد ضيفا على تشيلسي يوم الأربعاء المقبل في المباراة التي ستقام على ملعب ستامفورد بريدج بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا علما بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.



