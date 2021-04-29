Advertisements

زيدان في ورطة.. مارسيلو خارج موقعة تشيلسي

الخميس 29/أبريل/2021 - 02:37 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
تأكد غياب البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد عن مباراة فريقه أمام تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

وتعرض مارسيلو للإصابة ليتأكد غيابه عن مباراة ريال مدريد أمام تشيلسي حيث شارك اللاعب البرازيلي أمام البلوز في مباراة الذهاب والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويحل ريال مدريد ضيفا على تشيلسي يوم الأربعاء المقبل في المباراة التي ستقام على ملعب ستامفورد بريدج بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا علما بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

أخبار تهمك

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 20 ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ يوم

دفعة قوية لتشيلسي قبل مواجهة ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

سيرحل عن الزمالك.. الغندور الكشف عن وجهة فرجاني ساسي المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

بشكتاش يفاوض نجم الأهلي.. والزمالك يقترب من حسم اول صفقاته

منذ ساعتين و 23 دقيقة

التفاصيل الكاملة.. ريال مدريد يغلق صفقة ألابا رسميا

منذ ساعة و 20 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

محمد شريف يحسم موقفه من الاحتراف الأوروبي

منذ 34 دقيقة

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

رد فعل الخطيب بعد استمرار موسيماني مع الأهلي

منذ 40 دقيقة

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:22 ص

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:45 ص

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

08:22 ص

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

11:46 م

التفاصيل الكاملة.. ريال مدريد يغلق صفقة ألابا رسميا

02:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى