الليلة.. نيللي كريم ضيفة برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع إيناس الدغيدي

تحل الفنانة نيللى كريم، ضيفة برنامج “شيخ الحارة والجرئية”، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، وذلك اليوم الخميس فى تمام الساعة السادسة ونصف مساءً عبر شاشة “القاهرة والناس”.



ونشرت الصفحة الرسمية للقناة، البرومو الرسمي للحلقة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث ظهرت نيللى وهي تتحدث إمكانية تقديمها مشاهد الإثارة والقبلات، حيث قالت مازحة: "متعرضش عليا، ولو اتعرض هفكر حسب هبوس مين".



كما كشف البرومو لمحات من الأسئلة التي تجيب عنها نيللي كريم في الحلقة، حيث تحدثت عن مراحل الرجال فى حياتها وهي تقول: “مفيش راجل عنده كلمة، فيه كلام رجالة وفيه رجالة أي كلام”.





فقرات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بالموسم الخامس، تحتوي على الفقرات الآتية "مثلث الخطر، سيرتك على كل لسان، درجة حرارتك، أبيض وأسود، شيخ الحارة، عدو ولا حبيب، ماذا لو، اللحظة الحرجة".



ويُعرض لنيللي كريم حاليا مسلسل "ضد الكسر" ويشاركها بطولته محمد فراج، ولقاء الخميسي، وتارا عماد، وسينتيا خليفة، ولؤي عمران، نور إيهاب، مصطفى درويش، ونهير أمين، والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.