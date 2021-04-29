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عاجل.. نهاية موسم نجم ريال مدريد للإصابة

الخميس 29/أبريل/2021 - 02:38 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تلقى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد ضربة موجعة بعد تأكد غياب الدولي الإسباني داني كارفخال الظهير الأيمن للفريق الملكي حتى نهاية الموسم.

وتعرض كارفخال للإصابة بتمزق في  العضلات ليتأكد غيابه عن مباراة فريقه أمام تشيلسي والغياب عن ريال مدريد حتى نهاية الموسم.

ولم كارفخال يستطيع المشاركة في الحصة التدريبية، الفحوصات الطبية أكدت أن كارفخال يعاني من تمزق في العضلات

وكان ريال مدريد قد تعادل يوم الثلاثاء الماضي أمام تشيلسي بهدف لكل فريق في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على أن تقام مباراة الإياب في لندن يوم الأربعاء المقبل.

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