تعديل قيود الارتفاع لـ53 قرية ومنطقتين بمدينة طلخا في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، عن موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على تعديل قيد الارتفاع للمخطط الاستراتيجي العام لـ53 قرية من قرى المحافظة ومنطقتين بطلخا إلى 12 مترا بدل من 3 م 6 م 9 م 10 م.





جاء ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرصه على حل جميع مشكلات المواطنين بالمحافظات، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالتعامل الفوري لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم.





وأكد المحافظ، على أن جهود المحافظة استمرت على مدار الشهور الأربعة الماضية من خلال متابعته شخصيا مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني للتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة من أجل رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين بالقرى المشار إليها والتي استمرت لسنوات طويلة من أجل السماح لهؤلاء المواطنين باستصدار تراخيص بناء تغطي الكثافة السكانية والتوسع الرأسي للمباني الخاصة بهم، مشيرا إلى أن ذلك استهدف التيسير على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء طبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، وليساهم بشكل كبير في انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030.





وأوضح محافظ الدقهلية، أن المراكز التي تم الموافقة على تعديل قيود الارتفاع بقرها هي مركز أجا ويضم 15 قرية وهى قرى ( برج نور الحمص - بقطارس - ديرب بقطارس - شنيسة - كفر ديرب بقطارس - منشأة الأخوة - الدير - تلبنت أجا - منشأة عبدالنبي - عزب العرب - البهو فريك - شبرا البهو - قرموط البهو - نوسا الغيط - كفر الشراقوة السنيطة)، ومركز السنبلاوين تشمل القرى 24 قرية هي قرى ( طماي الزهيرة - الزريقي - الأورمان - طنبارة - التمد الحجر - كفر شبرهور - المخزن - شبراهور - الروضة - السرس - شبر سندي - أبو قراميط - برقين - الرمزية - الفتح - الوحدة العربية - منشأة رضا - الحجايزة - الحصوة - المقاطعة - كفر غنام - القنان شبر سندي - طرانيس العرب منشأة الأدهم ).





وفي مركز تمي الأمديد تشمل 4 قري هي قرى ( الربع - الكمال - الزمار - منشأة صبري أبو علم )، ومركز المنصورة تشمل 6 قرى هي قرى ( جديدة الهالة - سللنت - ميت الصارم - ميت خيرون - ميت مزاح - منية محلة دمنة )، ومركز طلخا تشمل 4 قري هي قرى ( كفر الخوازم - منشأة البدوي - وميت الكرماء - وجوجر ) بالإضافة إلى منطقتين بمدينة طلخا وصل ارتفاعها إلى 12 مترًا.



