أخيرا.. راموس يعود لتدريبات ريال مدريد

دفعة معنوية كبيرة تلقاها الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قبل مباراة فريقه أمام تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.





وتتمثل الدفعة المعنوية الكبيرة التي تلقاها زيدان في تعافي المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس من الإصابة التي أجبرته على الغياب عن الفريق الملكي في الفترة الماضية.





وكان راموس قد تعرض للإصابة خلال تواجده مع منتخب إسبانيا في التوقف الدولي الماضي لكنه عاد وأصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق الملكي وفقا لما أكده برنامج الشيرينغيتو الشهير.





وكان ريال مدريد قد تعادل يوم الثلاثاء الماضي أمام تشيلسي بهدف لكل فريق في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على أن تقام مباراة الإياب في لندن يوم الأربعاء المقبل.



