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رد فعل الخطيب بعد استمرار موسيماني مع الأهلي

الخميس 29/أبريل/2021 - 02:43 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على توجيه رسالة خاصة إلى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، بالساعات الأخيرة.

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، رفض العرض المقدم من منتخب بلاده لتولي مهمة الأولاد، وأكد تمسكه بالبقاء داخل القلعة الحمراء.

ووجه بيبو، رسالة شكر إلى موسيماني بعدما تمسك باستمراره داخل ملعب التتش بالجزيرة، وعدم الرحيل رغم الاغراءات المادية الكبيرة.

وطالب رئيس النادي، جهازه الفني بضرورة مواصلة العمل من أجل تحقيق الإنجازات داخل الأهلي، ومحاولة الحفاظ على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، مساء غدٍ الجمعة على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر بالدوري المصري الممتاز.

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