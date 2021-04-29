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الري: متابعة تنفيذ خطة الوزارة للتحول للري الحديث بمساحة 516 ألف فدان

الخميس 29/أبريل/2021 - 02:45 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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عقد المهندس محمد الشرونى رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة أسوان اجتماعا موسعا أمس الأربعاء بحضور المهندس محمد عبد الرؤوف مدير عام ري أسوان والمحاسب مصطفى جمعة مدير عام الائتمان بالبنك الزراعى والمهندسة غادة صلاح مدير هندسة وادى الصعايدة ومهندسو المكتب الفني بالإدارة والإدارة المركزية والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري والدكتور مؤمن الشرقاوى رئيس الادارة المركزية للتوجيه المائي والمهندس محمود حمدالله مدير عام التوجيه المائى بجنوب الوادى وذلك لمتابعة موقف تنفيذ خطة الوزارة للتحول للري الحديث علي مساحة 516 ألف فدان وما يخص محافظة اسوان منها.

واستعرض الإجتماع موقف الطلبات المقدمة من المزارعين والمحولة للبنك بعد عمل المعاينات والكروكيات اللازمة بمعرفة قطاع تطوير الري والتسهيلات الائتمانية الاخيرة التي يقدمها البنك والتى تتمثل فى تسليم المزارع قيمة 50% من قيمة القرض نقدى ليقوم بالشراء بمعرفته واستكمال باقى المبلغ بعد التركيب وتم الاتفاق على عقد عدة ندوات بمنطقة وادى الصعايدة والنقرة للتعريف بتلك التسهيلات وحث باقى مزارعى المنطقة لسرعة التحول للري الحديث منعا من عمل محاضر تبديد مياه لهم.
الري: متابعة تنفيذ خطة الوزارة للتحول للري الحديث بمساحة 516 ألف فدان
الري: متابعة تنفيذ خطة الوزارة للتحول للري الحديث بمساحة 516 ألف فدان

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وزارة الموارد المائية والري الري الحديث اسوان

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