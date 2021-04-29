رمت بنتها من الخامس.. النيابة تتخذ قرارها ضد قاتلة طفلتها بأكتوبر

أمرت النيابة العامة بأكتوبر، بحبس ربة منزل سودانية الجنسية، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بإلقاء طفلتها الرضيعة التي تبلغ من العمر عام ونصف من نافذة شقتها بأكتوبر.





وأمرت النيابة العامة، بأكتوبر، بعرض المتهمة على مستشفى الأمراض النفسية لتوقيع الكشف عليها وبيان حقيقة معاناتها من مرض نفسي من عدمه.



