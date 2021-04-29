البابا تواضروس يصلي قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بحضور محدود

يصلي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلوات الجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور محدود، ونظرًا لظروف الجائحة ومراعاةً لكل الإجراءات الاحترازية الواجبة، وعدم التجمعات



وقد اعتذرت الكنيسة عن أي استقبالات سواءًا يوم العيد أو قبله وقال الكنيسة فى بيانها:، مقدرين مشاعر وتهنئة ومحبة الجميع، مصلين أن يرفع الله عنا جميعًا هذا الوباء وأن يرحم عبيده في كل مكان ويشفي المصابين، ويعزي أسر الراحلين، وأن يعطي القوة والقدرة لكل المسؤولين وخاصة الأطباء والتمريض والفنيين الصحيين، في هذه المواجهة والتحدي الكبير.



وليحفظ الله بلادنا مصر من كل شر.





