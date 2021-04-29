محمد شريف يحسم موقفه من الاحتراف الأوروبي

حسم محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من العرض الخارجي المقدم له للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.





وكانت تقارير تركية أشارت إلى أن طرابزون سبور التركي، يرصد التعاقد مع شريف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأبلغ شريف مجلس الإدارة وجهازه الفني، أنه لا يمانع الاستمرار داخل القلعة الحمراء، وأنه لن يرحل حتى يوافق النادي على ذلك.





وتابع مصدر في تصريحات خاصة: "اللاعب أبدى احترامه لتعاقده مع المارد الأحمر، وترك الأمر إلى مجلس إدارته من أجل تحديد مصيره".





ومن المنتظر أن يتم رفض العرض المقدم من طرابزون سبور التركي، بسبب أهمية اللاعب داخل الفريق، والاحتياج إلى خدماته خلال الفترة المقبلة.



