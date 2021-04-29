ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين

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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين
الخميس 29/أبريل/2021 - 02:51 م
غدير أحمد
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أسدل الستار على مواجهات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث ينفرد نادي مانشستر سيتي بصدارة جدول الترتيب.
ولكن يحتاج المان سيتي للفوز فى اللقاء المقبلة أمام كريستال بالاس من أجل التتويج رسميا بالقب البريميرليج.
وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-
1- مانشستر سيتي 77 نقطة
2- مانشستر يونايتد 67 نقطة
3 – ليستر سيتي 62 نقطة
4- تشيلسي 58 نقطة
5- وست هام 55 نقطة
6 – ليفربول 54 نقطة
7 – توتنهام 53 نقطة
8 – إيفرتون 52 نقطة
9 – ليدز يونايتد 47 نقطة
10 – أرسنال 46 نقطة
11 – أستون فيلا 45 نقطة
12- وولفرهامبتون 41 نقطة
13- كريستال بالاس 38 نقطة
14 – بيرنلي 36 نقطة
15- ساوثهامبتون 36 نقطة
16 – نيوكاسل يونايتد 36 نقطة
17-برايتون أند هوف ألبيون 34 نقطة
18 – فولهام 27 نقطة
19 – وست بروميتش 25 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 17 نقطة
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