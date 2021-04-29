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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين

الخميس 29/أبريل/2021 - 02:51 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أسدل الستار على مواجهات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث ينفرد نادي مانشستر سيتي بصدارة جدول الترتيب.

ولكن يحتاج المان سيتي للفوز فى اللقاء المقبلة أمام كريستال بالاس من أجل التتويج رسميا بالقب البريميرليج.
وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-

1- مانشستر سيتي 77 نقطة
2- مانشستر يونايتد 67 نقطة
3 – ليستر سيتي 62 نقطة
4- تشيلسي 58 نقطة
5- وست هام 55 نقطة
6 – ليفربول 54 نقطة
7 – توتنهام 53 نقطة
8 – إيفرتون 52 نقطة
9 – ليدز يونايتد 47 نقطة
10 – أرسنال 46 نقطة
11 – أستون فيلا 45 نقطة
12- وولفرهامبتون 41 نقطة
13- كريستال بالاس 38 نقطة
14 – بيرنلي 36 نقطة
15- ساوثهامبتون 36 نقطة
16 – نيوكاسل يونايتد 36 نقطة
17-برايتون أند هوف ألبيون 34 نقطة
18 – فولهام 27 نقطة
19 – وست بروميتش 25 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 17 نقطة

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