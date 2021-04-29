غلق وتشميع "أم حسن" بدمنهور لعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية (صور)

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، غلق وتشميع مطعم "أم حسن" بشارع عبدالسلام الشاذلي لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء، وذلك من خلال حملة مكبرة من مجلس المدينة والتراخيص وشرطة المرافق.



وأكد مصدر بديوان محافظة البحيرة، إنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المطعم بسبب الشكاوى المتعددة بتكدس أعداد كبيرة بالمكان دون مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد، ما يؤدي لانتشار فيروس كورونا المستجد للمترددين، مشيرا أنه سيجري المرور والدفع بحملات مكبرة على المقاهي والكافيهات للتأكد من مدى التزام المقاهي بالإجراءات الاحترازية، وسيتم تحرير مخالفات وغرامات مالية للمخالفين قد تصل للغلق والتشميع.



ومن جانبه أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، توجيهات بضرورة تكثيف الحملات المرورية علي المقاهي والمحال التجارية المخالفة مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.