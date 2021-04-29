Advertisements
الشهيد الـ494.. "الأطباء" تنعى استشاري تحاليل طبية بمستشفى أم المصريين سابقا
الخميس 29/أبريل/2021 - 02:59 م
منى صموئيل
Advertisements
نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور فريد أحمد مرسي السيد، استشاري تحاليل طبية بمستشفى أم المصريين سابقا، والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19.
وأضافت النقابة: "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".
وأشارت، إلى أن الشهيد الدكتور فريد أحمد مرسي السيد، الطبيب رقم الــ(494)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الآن.
وأكدت النقابة، أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والاتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements