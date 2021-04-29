الشهيد الـ494.. "الأطباء" تنعى استشاري تحاليل طبية بمستشفى أم المصريين سابقا

نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور فريد أحمد مرسي السيد، استشاري تحاليل طبية بمستشفى أم المصريين سابقا، والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19.





وأضافت النقابة: "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".





وأشارت، إلى أن الشهيد الدكتور فريد أحمد مرسي السيد، الطبيب رقم الــ(494)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الآن.



