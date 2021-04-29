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الشهيد الـ495.. "الأطباء" تنعى طبيبا بمديرية الصحة بأسوان سابقا
الخميس 29/أبريل/2021 - 03:01 م
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور عبد الدايم عبد القادر حسن علي، طبيب بمديرية الصحة بأسوان سابقا، والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19.
وأضافت النقابة: "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".
وأشارت، إلى أن الشهيد الدكتور عبد الدايم عبد القادر حسن علي، الطبيب رقم الــ(495)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الآن.
وأكدت النقابة، أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والاتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.
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