الشهيد الـ495.. "الأطباء" تنعى طبيبا بمديرية الصحة بأسوان سابقا

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور عبد الدايم عبد القادر حسن علي، طبيب بمديرية الصحة بأسوان سابقا، والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19.





وأضافت النقابة: "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".





وأشارت، إلى أن الشهيد الدكتور عبد الدايم عبد القادر حسن علي، الطبيب رقم الــ(495)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الآن.



