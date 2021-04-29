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أمريكا تطلب من مواطنيها مغادرة الهند في أسرع وقت ممكن

الخميس 29/أبريل/2021 - 03:01 م
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
وكالات
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أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من مواطنيها بالخروج في أسرع وقت ممكن من الهند، التي تواجه أسوأ تفش لفيروس كورونا.

 

وأصدرت وزارة الخارجية  الأمريكية، منشور سفر من الدرجة الرابعة، وهو الأعلى درجة من بين مثل هذه المنشورات التي تصدرها، تطلب فيه من المواطنين الأمريكيين "عدم السفر للهند أو المغادرة في أسرع وقت ممكن".

 

وتسجل الهند منذ أكثر من أسبوع حالات إصابة يومية تتجاوز 300 ألف حالة، مما أدى لتعرض القطاع الصحي للضغط الشديد بالإضافة إلى نقص الأكسجين، وقد حظرت عدة دول السفر من وإلى الهند ومنها الفلبين وبلجيكا والهند.

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