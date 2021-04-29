محافظ البحيرة: توريد 32 ألفا و683 طن قمح للصوامع والشون



أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم ٢٠٢١ حتى صباح اليوم الخميس، عدد ٣٢ ألف و٦٨٣ طن قمح محلي، مشيرًا أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة ١٢٧ ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتي تقدر بـ ٦٣٧ ألف فدان، لافتًا أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام هي ٣٧ صومعة وشونة متمثلة في ٣١ شونة و٦ صوامع مطورة.



وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، حيث تم تحديد سعر القمح درجة نظافة ٢٢.٥ بـ ٧٠٥جنية مصري ودرجة ٢٣ بمبلغ ٧١٥ جنية مصري ودرجة ٢٣.٥ بقيمة ٧٢٥ جنية مصري، لجميع الأصناف المنتجة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.



كما وجه بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.



وأكد "آمنة"، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع وممثلين عن الشركات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.