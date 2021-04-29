تعرف على تفاصيل الحلقة ال 17 من مسلسل المداح لحماده هلال



وعند عودة صابر، إلى منزل عماد ويجسد شخصيته تامر شلتوت والذي يقيم في منزله عدة أيام ليكن بجانب والدته عقب خضوعها للعملية، يجد أنّ الذهب تم سرقته بالكامل من غرفته، وعند سؤال الثاني يؤكد له أنّه لم يدخل غرفته في غيابه، فيذهب حماده، مُسرعًا إلى سمير أبو المجد، ليخبره بأمر سرقة الذهب، وأنّه في أمسّ الحاجة إلى أموال لإجراء العملية لوالدته، فيطمئنه «سمير» بأنّه سيتولى أمر الموضوع، إلا أنّه يستغل الموقف ويطلب منه مقابلة أحد رجال الأعمال المهمين.



ويعرض مسلسل المداح يوميًا على شبكة قنوات النهار في تمام الساعة التاسعة مساءً، وفي الساعة

العاشرة مساءً على قناة النهار دراما.



جدير بالذكر أن المسلسل من بطولة الفنان حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

شهدت الحلقة 17من مسلسل المداح للفنان حماده هلال، عدة أحداث أبرزها سفر والدة صابر، والذي يجسد دوره الفنان حمادة هلال، إلى القاهرة انقلها لأحد المستشفيات الكبيرة هناك وذلك لإجراء عملية خطرة في القلب.